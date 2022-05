Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Tipp der Woche ist diesmal Vonovia. Nachdem die Aktie von Vonovia in diesem Jahr stark gelitten hat, startete sie zuletzt einen Erholungsversuch. Für Unterstützung sorgt eine Studie der Deutschen Bank. Nun steht ein Gap-Close bei 38 Euro an. Maximilian Völkl von DER AKTIONÄR stellt Ihnen hier ein Produkt vor, mit dem Sie von der Entwicklung des besprochenen Wertes profitieren können. Im zweiten Teil der Sendung wirft der Experte zudem einen Blick auf die Entwicklung der Produktempfehlung der Vorwoche. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf