Warren Buffett hat in den letzten Quartalen wieder ordentlich investiert. Zuvor fiel seine Holding Berksihre Hathaway längere Zeit vor allem durch einen hohen Cashberg auf. Nun findet der Altmeister offenbar reihenweise lukrative Anlagemöglichkeiten. Auch bei diesem Titel hat er jüngst zugegriffen.Für rund 390 Millionen Dollar hat Berkshire Aktien der Onlinebank Ally Financial gekauft. Gefallen dürfte Buffett, dass der Marktführer bei Autofinanzierungen in den USA nur mit einem KGV von 5 bewertet ...

