Marburg (pta018/30.05.2022/10:00) - * Dividende von 5 Eurocent beschlossen * Christoph Hellrung wieder zum Finanzvorstand bestellt * Dreiköpfiger Vorstand agiert als Kollegialorgan * Positiver Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr

Marburg, den 30. Mai 2022 - Die Hauptversammlung der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) vom 25. Mai 2022 hat den Weg für weitgehende Veränderungen in den Organen der Gesellschaft bereitet. Mit großer Mehrheit befürworteten die Aktionärinnen und Aktionäre eine Änderung der Satzung zur Erweiterung des Aufsichtsrats auf nunmehr vier Sitze. Ebenfalls mit großer Mehrheit wählten sie Michael Schmidt, den Gründer und langjährigen CEO der 3U, in das Aufsichtsgremium. Michael Schmidt legte mit Wirkung zum Ende des Tages der Hauptversammlung sein Amt als Vorstand der Gesellschaft nieder. Seine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat beginnt mit Eintragung der Satzungsänderung ins Handelsregister. Noch während der Versammlung dankte Ralf Thoenes als Aufsichtsratsvorsitzender Michael Schmidt für seine langjährige Tätigkeit und seinen besonderen Einsatz als Vorstand und Vorstandssprecher der 3U HOLDING AG sowie für die vertrauensvolle und stets offene Zusammenarbeit. Gleichzeitig verband er damit die Hoffnung, dass Michael Schmidts Erfahrung und Engagement der 3U mit seinem Wechsel in den Aufsichtsrat auch weiterhin zugutekommen.

Den Mitgliedern von Vorstand und Aufsichtsrat wurde mit ebenfalls großen Mehrheiten Entlastung erteilt, der Vergütungsbericht gebilligt und die die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft erneut zum Wirtschaftsprüfer gewählt. Fast einstimmig stimmte die Hauptversammlung dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu, eine Dividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 0,05 Euro je Aktie auszuschütten.

Im Anschluss an die Hauptversammlung beschloss der Aufsichtsrat in bisheriger Besetzung, Christoph Hellrung zum Vorstand der 3U HOLDING AG zu bestellen, wo er erneut das Amt des Finanzvorstands bekleidet. Im Vorfeld eines möglichen Börsengangs der Tochtergesellschaft weclapp SE war er in deren Vorstand berufen worden und hatte sein Amt in der 3U HOLDING AG zum 31. Oktober 2021 niedergelegt.

Der Vorstand der 3U HOLDING AG umfasst daher auch künftig drei Mitglieder: Christoph Hellrung, Uwe Knoke und Andreas Odenbreit. Der Vorstand agiert als Kollegialorgan, die Position eines Sprechers oder Vorsitzenden wird nicht geschaffen.

Im Bericht des Vorstands und in der detaillierten Beantwortung der Fragen und Beiträge der Aktionäre und Aktionärsvereinigungen wurde der erfolgreiche Start ins Geschäftsjahr 2022 mit Umsatz- und EBITDA-Wachstum im ersten Quartal hervorgehoben. Der Vorstand der 3U HOLDING AG bestätigte erneut die Prognose für das laufende Jahr, die starkes Umsatzwachstum bei stabiler Ertragslage erwarten lässt, und betonte, 2022 werde nach seiner Erwartung ein gutes Jahr.

Weitere Informationen: Dr. Joachim Fleïng Investor Relations 3U HOLDING AG Tel.: +49 6421 999-1200 Fax: +49 6421 999-1222 E-Mail: IR@3U.net

Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsmodelle Cloud Computing und E-Commerce energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland

ISIN(s): DE0005167902 (Aktie)

