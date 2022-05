Pressemitteilung der HÖRMANN Industries GmbH:

HÖRMANN Industries veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Quartal 2022

- Umsatz- und Ergebnisrückgang im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen aufgrund eines gedrosselten Produktionsvolumens im Geschäftsbereich Automotive- Umsatz in Höhe von 127,0 Mio. €, EBITDA bei 1,2 Mio. €, EBIT bei -1,5 Mio. €- Prognose für das Gesamtjahr 2022 bestätigt

Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, WKN: A2TSCH) hat heute ihre Finanzergebnisse für die ersten drei Monate 2022 veröffentlicht. Im Berichtszeitraum sank der Umsatz der Gruppe im Vergleich zum Vorjahr von 138,2 Mio. € auf 127,0 Mio. €. Der Umsatzrückgang resultierte im Wesentlichen aus dem Geschäftsbereich Automotive, der im ersten Quartal 2022 durch die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine sowie der COVID-19-Pandemie und damit verbundenen Lieferengpässen von elektronischen Bauteilen belastet wurde. Infolge fehlender Kabelbäume aus der Ukraine mussten die auf Lkw-Komponenten ausgerichteten Werke in Gustavsburg und Banovce, Slowakei, ihre Produktion stark drosseln, da Kunden der HÖRMANN Gruppe ihre Produktion einstellen mussten. Insgesamt verringerte sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum im Bereich Automotive von 88,6 Mio. € um 8,6 Mio. € auf 80,0 Mio. €. Der Geschäftsbereich Communication ist hingegen nach dem sehr guten Jahr 2021 ebenfalls gut in das neue Geschäftsjahr 2022 gestartet und erzielte einen Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...