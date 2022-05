Mit starkem Rückenwind von der Wall Street und den asiatischen Börsen springt der Deutsche Aktienindex zum Start in die neue Woche in Richtung 14.600 Punkte. Mit dem Ende der wochenlangen Verlustserien in Frankfurt und New York kehrt auch die Zuversicht der Anleger zurück, dass alle schlechten Nachrichten in Sachen Inflation, Krieg und Rezession mittlerweile in ...

