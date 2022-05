DJ BA-Stellenindex steigt im Mai auf Rekordhoch

NÜRNBERG (Dow Jones)--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland bleibt trotz der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Unwägbarkeiten weiterhin sehr hoch. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stieg im Mai um 1 Punkt auf 139 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. Das ist der höchste Stand seit seiner Einführung im Jahr 2005.

"Im Zuge der anhaltenden Frühjahrsbelebung und dem Ende der Corona-Beschränkungen hat der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen von April auf Mai in fast allen Branchen leicht zugenommen. Lediglich in der Land- und Forstwirtschaft, im Öffentlichen Dienst, in der Versorgungswirtschaft und im Bildungswesen sind kleinere Rückgänge zu vermelden", erklärte die BA.

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

May 30, 2022 04:15 ET (08:15 GMT)

