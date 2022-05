In der Zeit zwischen Mitte April und Ende dieses Monats verweilte die Siemens-Aktie in ihrem vorausgegangenen Abwärtstrend in einer Seitwärtsphase und sammelte offenbar Kräfte für einen Ausbruch. Ein derartiges Szenario hatte sich durch die höheren Tiefs im Vergleich zu den Jahrestiefs angedeutet, ein Großauftrag aus Ägypten setzte den entscheidenden Kaufimpuls und brachte deutliche Zugewinne hervor. ...

