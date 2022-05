Linz (www.anleihencheck.de) - Seit Mitte letzter Woche hat der Ungarische Forint (HUF) massiv abgewertet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die EUR/HUF Bewegung habe von 382 bis auf Spitzen über 396 gereicht. Ausschlaggebend dürften Aussagen der Ungarischen Notenbank gewesen sein, den Leitzins nicht mehr in 1,0% Schritten, sondern nur um 50 Basispunkte pro Monat anzuheben. Das aktuelle Zinsniveau von 5,4% entspreche bei weitem nicht der Teuerungsrate vom April mit 9,4%, die laut Experten bald zweistellige Werte aufweisen solle. Bei steigender Preisdynamik die Zinserhöhungsdynamik zu drosseln, dürfte den negativen Realzins weiter erhöhen. ...

