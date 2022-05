Genf (ots/PRNewswire) -



Eine von den Anleihegläubigern geleitete Organisation wurde für die Inhaber der beiden Serien von Anleihen der Province of Buenos Aires ("Province") ins Leben gerufen, die die Schwellenwerte für Sammelklagen ("PBA Excluded Series") bei der umfassenderen Umtauschtransaktion im August 2021 nicht erreicht haben.



Zu den ausgeschlossenen PBA-Serien gehören sowohl die (i) 10,875%-USD-Anleihe 2021 (Reg S XS0584493349/ 144 A XS0584497175) als auch die (ii) Euro-Anleihe 2020 (Reg S XS0234085461/ 144 A XS0234085891).



Die organisatorischen Bemühungen zielen in erster Linie darauf ab, die Kommunikation zwischen den Gläubigern der PBA Excluded Series zu erleichtern und gegebenenfalls geeignete rechtliche Schritte oder Vergleichsmaßnahmen mit dem Emittenten einzuleiten.



Andere Inhaber von Anleihen der "PBA Excluded Series", die mehr darüber erfahren möchten, werden gebeten, sich mit uns in Verbindung zu setzen:



info@PBAexcludedbonds.com



