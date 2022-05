DJ Stellantis baut für Toyota weiteren Transporter für Europa

FRANKFURT (Dow Jones)--Stellantis produziert für Toyota ab Mitte 2024 einen dritten Transporter für den europäischen Markt. Bei dem Auto handelt es sich um eine große Version aus der Fahrzeugklasse, das unter dem Namen Toyota verkauft und auch in einer batterieelektrischen Version angeboten werden soll, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Autokonzerne heißt. Dessen Montage ist in den Stellantis-Werken in Gliwice (Polen) und Atessa (Italien) vorgesehen.

Der Stellantis-Vorgänger PSA und Toyota kooperieren bei leichten Nutzfahrzeugen seit 2012. Im nordfranzösischen Werk Hourdain läuft etwa der Toyota Proace vom Band, der ziemlich baugleich mit Peugeot Expert oder Citroen Jumpy ist.

