München (ots) -- Neu im Vorstand: Jürgen Brinkmann (Volksbank eG Braunschweig-Wolfsburg)- Stiftungsgründer Hans-Dieter Cleven übernimmt künftig Kuratoriums-Präsidentschaft- Charity-Event im GOP Varieté-Theater München: 10.000 EUR für das Programm step18 Jahre nach der Gründung der fit4future foundation Germany (ehemalige Cleven-Stiftung) hat der Stifter den Generationswechsel vollzogen: Dr. h.c. Hans-Dieter Cleven beendet eine Ära und tritt als erster Vorstand zurück. Künftig wird der 79-Jährige als Präsident des Kuratoriums fungieren und bleibt so mit seiner Stiftung weiter eng verbunden. Robert Lübenoff (64), bislang Stellvertreter von Cleven, übernimmt nun die Position des ersten Vorsitzenden und führt damit Clevens Lebenswerk weiter. Neu im Vorstand ist Jürgen Brinkmann (60), Vorstandsvorsitzender der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg. Malte Heinemann (59) bleibt weiter Geschäftsführer der fit4future foundation.Im Rahmen eines Charity-Events der fit4future foundation Germany im GOP Varieté-Theater München reichte Stiftungsgründer Dr. h.c. Hans-Dieter Cleven symbolisch den Staffelstab an seinen langjährigen Mitstreiter Robert Lübenoff weiter. Der Initiator des erfolgreichen Kinder- und Jugend-Programms fit4future fungiert nun künftig als Verantwortlicher der Stiftung, die seit 2009 bundesweit Bewegungs- und Präventionsprogramme umsetzt und für die Themen Klimawandel und Umweltschutz sensibilisiert, um einen gesunden Lebensraum zu ermöglichen.Dr. h.c. Hans-Dieter Cleven: "Für mich ist es ein sehr emotionaler Moment, mich aus der Verantwortung der Stiftung zurückzuziehen. Mit der Umbenennung der Cleven-Stiftung in die fit4future foundation Germany haben wir dieses Jahr bereits einen wichtigen Schritt gemacht, um die Stiftung von mir unabhängig zu machen und zu öffnen. Mit Robert Lübenoff ist nun mein logischer Nachfolger berufen, mit dem ich seit über 20 Jahren erfolgreich zusammenarbeite. Und mit Jürgen Brinkmann ist eine neue, starke Kraft im Vorstand. Mit dieser Konstellation hat die Stiftung eine sehr gute Zukunft."Robert Lübenoff ist CEO der beiden Agenturen lübMEDIA GmbH und planero GmbH sowie Gründer und Ideengeber zahlreicher Bewegungs- und Gesundheitsprogramme. So hat alleine das fit4future-Programm seit seinem Start im Jahr 2000 über drei Millionen Kinder unterstützt. Und zusammen mit Jürgen Brinkmann hat der Münchner auch das überaus erfolgreiche Kindernetzwerk United Kids Foundations begründet, das in der Region Braunschweig Wolfsburg seit 2006 mit über 500 Projekten rund 75.000 Kinder gefördert hat."Es ist für mich eine Ehre und Verpflichtung zugleich, den Vorstand der fit4future foundation Germany von Hans-Dieter Cleven zu übernehmen.", sagt Lübenoff, "Die fit4future foundation Germany wird künftig für Projekte, Organisationen und Persönlichkeiten offen sein, die sich gemeinsam mit uns in ganz Deutschland für das Wohl der Kinder und Jugendlichen einsetzen. Die Stiftung soll zu einer bundesweiten Zukunfts-Plattform für Kinder und Jugendliche werden, die die Werte Gesundheit, Bildung, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Integration, Chancengleichheit, Toleranz und Respekt vertritt."Neu an Bord des Vorstandes der fit4future foundation ist Jürgen Brinkmann. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Robert Lübenoff im Stiftungsvorstand. Die fit4future foundation Germany ist mit verschiedenen Programmen einer der ganz großen Partner in unserer Allianz "United Kids Foundation" für Kinder in der Region Braunschweig-Wolfsburg", sagt Brinkmann und kündigt an: "Mit der weiteren Vernetzung unserer beiden Initiativen können wir noch mehr erreichen. Bekanntlich ist man gemeinsam immer stärker."Moderiert wurde die symbolische Staffelstabübergabe von dem Journalisten und "RTL-Spendenmarathon-Mann" Wolfram Kons. Neben einer Ansprache des fit4future foundation Germany - Geschäftsführers Malte Heinemann, der Hans-Dieter Cleven für sein langjähriges, einzigartiges Engagement für die gute Sache dankte, hielt Prof. Dr. Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule Köln eine Keynote zu dem Thema "fit4future, step und deinsport.de - damit Kinder und Jugendliche auch in Zukunft Leistungsträger unserer Gesellschaft bleiben."Der Charity-Abend fand im Münchner GOP Varieté-Theater statt. Direktor Peter Weil begrüßte seine prominenten Ehrengäste persönlich zu der aktuellen Show "Sailors" und übergab auf der Bühne einen Spendenscheck von 10.000 Euro. Diese stammen aus Ticketerlösen und gehen an die fit4future foundation Germany für die Münchner Schulen, die an dem Programm step teilnehmen. step motiviert Dritt- und Viertklässler*innen durch einen interaktiven Schritte-Wettbewerb nachhaltig zu mehr körperlicher Bewegung und zu einer gesünderen Ernährung auch außerhalb des Schulalltags.Über das GOP Varieté-Theater MünchenDie aktuelle GOP-Show "Sailors" entführt noch bis zum 03. Juli 2022 die Zuschauer*innen in eine Hafenbar der 20er Jahre. Das maritime Spektakel der Extraklasse erzählt wundervolle Abenteuer, eingebettet in eine hochmoderne Artistik-Show mit Künstler*innen aus Kanada und Australien. Programm & Tickets: Sailors - GOP Varieté-Theater München (variete.de) (https://www.variete.de/muenchen/programm/sailors)Über die fit4future foundation Germany:Das Hauptanliegen der fit4future foundation Germany ist die Förderung von Maßnahmen für eine gesunde Zukunft für Kinder und für einen gesunden Planeten. Für die Entwicklung und Umsetzung der stiftungseigenen Programme und Initiativen setzt die gemeinnützige Organisation auf Partnerschaften und Synergien. In Kooperationen werden Inhalte erarbeitet und weiterentwickelt, Projekte umgesetzt und regelmäßig wissenschaftlich eruiert.Neben dem Großprojekt fit4future powered by DAK-Gesundheit für die verschiedenen Zielgruppen Kita (3-6 Jahre), Kids (6-12 Jahre) und Teens (15-19 Jahre), setzt die Stiftung in Deutschland außerdem die Projekte step, step kickt! (zusammen mit der DFL Stiftung), step BraWo (zusammen mit United Kids Foundations), deinsport.de (zusammen mit der Beisheim Stiftung) sowie fit4future natur um. 