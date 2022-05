Köln (ots) -20 leichtbekleidete Promis und Ehrgeiz bis unter die Achseln: Am Freitag, 3. Juni wagen 20 mutige Stars beim "RTL Turmspringen" den nicht nur sprichwörtlichen Sprung ins kalte Wasser. Das feuchtfröhliche Sport-Event wird ab 20:15 Uhr live aus der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin präsentiert. Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann führen durch die spannende Primetime-Liveshow, bei dem diese ambitionierten Promis im Einzelwettbewerb und im Synchronwettbewerb gegeneinander antreten:Einzelspringen:Der amtierende Dschungelkönig Filip PavlovicEx-Handballer Pascal "Pommes" HensBachelor Paul JankePrince Charming Nicolas PuschmannModeratorin Lola WeippertLeichtathlet & Paralympics-Star Mathias MesterEx-Turnstar Philipp BoyReality TV-Sternchen Linda NobatNinja-Athletin Stefanie Edelmann (geb. Noppinger)Transgender-Youtuberin Jolina MennenSynchronspringen:Die Bachelor Paul Janke & Dominik StuckmannDie Ninja-Stars Moritz Hans & Stefanie Edelmann (geb. Noppinger)Die Sänger Marc Terenzi & Jay KhanModerator, Twitch- und Youtube-Star Jens "Knossi" Knossalla & Leichtathlet Mathias MesterDie GZSZ-Stars Felix van Deventer & Felix von JascheroffModeratorin Lola Weippert & ihre Schwester Charlotte WeippertDie RTL-Moderatorinnen Bella Lesnik & Angela Finger-ErbenBevor unsere 20 wagemutigen Promis grazil vor einem Millionenpublikum baden gehen, laden wir Sie herzlich zur "RTL Turmspringen" Pressekonferenz in Berlin ein: Am Donnerstag, 02. Juni 2022 stellen sich die prominenten Teilnehmer:innen Paul Janke, Dominik Stuckmann, Lola & Charlotte Weippert, Linda Nobat, Philipp Boy, Filip Pavlovic u.a. ab 11.30 Uhr sowohllive vor Ort als auch digital Ihren Fragen. Bereits um 11:00 Uhr findet ein Fototermin statt. Moderator Cornelius Strittmatter führt durch die Pressekonferenz.Die PK findet in hybrider Form statt: Wer vor Ort in Berlin dabei sein möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich virtuell dazuzuschalten und während der laufenden PK Fragen per E-Mail einzureichen.Bitte teilen Sie uns bis zum 01. Juni unter Kommunikation.Turmspringen@rtl.de mit, ob sie vor Ort (Foto oder Text) oder digital dabei sein werden.Pressekonferenz "RTL Turmspringen" im Überblick:WANN?Donnerstag, 02.06.2022Uhrzeit: 11:00 - 11:30 Uhr Fototermin11:30 - 12:00 Uhr PressekonferenzWO?Europasportpark Berlin (Schwimm- und Sprunghalle SSE), Paul-Heyse-Straße 26, 10407 Berlin / virtuell über ZugangslinkHinweisIn der Schwimmhalle herrschen warme Temperaturen.Ein Tipp zur Anreise: Bitte benutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel, da vor Ort keine Parkplätze vorhanden sind. Alternativ können Sie im nahegelegenen Parkhaus parken.Bitte lassen Sie uns wissen:o Ich komme zum Fototermin um 11:00 Uhr in den Europasportpark BerlinName: .................................................................................................................................Redaktion: ..........................................................................................................................o Ich komme zur Pressekonferenz um 11.30 Uhr in den Europasportpark BerlinName: .................................................................................................................................Redaktion: ..........................................................................................................................o Ich nehme digital an der Pressekonferenz um 11:30 Uhr teilName: .................................................................................................................................Redaktion: ..........................................................................................................................Herzliche GrüßeIhre RTL-KommunikationPressekontakt:Mandy BerghoffStv. Leitung RTL KommunikationRTL DeutschlandTelefon: +49 221-456-74307mandy.berghoff@rtl.deLeyla KarsakSenior Managerin Kommunikation & PR RTL/NITRORTL DeutschlandTelefon: +49 221-456-74233leyla.karsak@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5234571