DJ RWI: Weltweiter Containerumschlag fällt wegen China

ESSEN (Dow Jones)--Der Lockdown in China hat den Containerumschlag in chinesischen Häfen beeinträchtigt und zu einem Rückgang des weltweiten Containerumschlag-Index des RWI - Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) geführt. Der Index ist saisonbereinigt im April von 123,3 (revidiert) auf 122,8 Punkte gesunken.

"In vielen Häfen haben sich im April die Lieferengpässe weiter abgeschwächt. Dagegen zeigen sich in den chinesischen Häfen bereits die Folgen des Lockdowns, der den internationalen Handel erneut belastet. Die Folgen werden in einigen Wochen auch in Europa zu spüren sein", erklärte RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt.

Vor allem in den chinesischen Häfen kam es zu einem kräftigen Rückgang des Containerumschlags. Der Index sank von 132,5 auf 130,2. Der Nordrange-Index, der Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung im nördlichen Euroraum und in Deutschland gibt, ist im April gegenüber dem Vormonat von 113,1 (revidiert) auf 114,2 recht deutlich gestiegen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2022 05:21 ET (09:21 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.