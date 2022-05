Düsseldorf (ots) -Nicht nur Menschen sind mehr und mehr von Wohlstandserkrankungen betroffen. Auch Pferde werden immer dicker. Aktuelle Untersuchungen zeigen: Etwa jedes zweite Pferd leidet bereits heute unter Übergewicht - jedes fünfte fällt gar in die Kategorie "fettleibig". Was viele Pferdehalter*innen jedoch nicht wissen: Hinter der Diagnose Übergewicht/Adipositas verbirgt sich manchmal eine ernstzunehmende Erkrankung wie das Equine Metabolische Syndrom (EMS) - eine immer verbreitetere Stoffwechselkrankheit des Pferdes.Trägheit, ein gesteigerter Appetit, großer Durst und auffällige Fettpolster: Die Unterschiede zwischen Übergewicht und der Krankheit EMS sind oft nicht leicht zu erkennen. Bei Pferden mit EMS finden sich auffallende Fettpolster beispielsweise am Mähnenkamm, über den Augen, an der Kruppe sowie bei Stuten vor dem Euter. Auslöser für die Wohlstandskrankheit, die dem Diabetes-Typ-2 beim Menschen ähnelt, ist eine Insulinresistenz, die die Pferde durch eine zu stärke- und damit zu energiereiche Fütterung entwickeln. Die konkrete Diagnose "EMS" stellen Tierärzt*innen anschließend mithilfe einer Blutuntersuchung.Mit Bewegung und einer angepassten Fütterung gegen EMS beim PferdGrund für das Stoffwechselleiden, das bei Pferden meist zwischen dem sechsten und 25 Jahr auftritt, ist der falsche Umgang der Halter*innen mit ihrem Tier. "Ausreichend Bewegung, regelmäßiges Training sowie die Umstellung auf eine getreidefreie, stärke- und zuckerreduzierte Fütterung - das sind die besten Maßnahmen gegen EMS beim Pferd", so Barbara Wefers, Fütterungsexpertin bei deuka companion. "Ziel ist, das Gewicht der Pferde zu reduzieren und durch eine angepasste Fütterung den Blutzuckerspiegel zu senken. Hierfür eignen sich besonders getreidefreie und stärkearme Pferdefutter."Getreidearme und stärkefreie PferdefutterFutterrationen für Pferde mit EMS sollten auf eine Gewichtsreduktion ausgerichtet sein. "Eine energiearme Ration kommt ohne Getreide und sonstige stärkereiche Komponenten aus", so Wefers. Dennoch muss die Kombination aus Heu und geringen Mengen Krippenfutter den Vitamin- und Mineralstoffbedarf der Pferde abdecken. "Hierfür eignet sich die ergänzende Fütterung mit einem ausgewogenen Mineralfutter. So lassen sich Mangelversorgungen vermeiden."Mehr zur angepassten Fütterung bei EMS erfahren Pferdhalter*innen auf www.deuka-companion.comPressekontakt:Tobias BischoffOnline PR-Redakteur | Content Manager+49 (0) 211 3034-468presse@deutsche-tiernahrung.deOriginal-Content von: Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163316/5234613