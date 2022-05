Der Regionalverkehr Köln (RVK) hat eine Bestellung von bis zu 100 Brennstoffzellen-Bussen ausgelöst. Bei der europaweiten Ausschreibung der wasserstoffbetriebenen Busse ging der Zuschlag für 20 garantierte und 20 optionale Busse an Solaris sowie 20 garantierte und 40 optionale Busse an Wrightbus. Die ersten 20 H2-Solobusse von Solaris sollen Ende dieses Jahres geliefert und sukzessive in den Fuhrpark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...