Der Weizenpreis ist in den letzten Monaten durch die Decke gegangen. Auf die Schwarzmeerregion entfällt fast ein Drittel der weltweiten Weizenexporte. Daneben ist sie auch eine wichtige Quelle für Maisexporte. Für Deere & Co (WKN: 850866) sind das nicht unbedingt die schlechtesten Nachrichten. Wirtschaftlich sollte es für die Landwirte nämlich ein gutes Jahr werden, die daher in der Lage sind zu investieren. Um unsere Versorgung mit Nahrungsmitteln zu gewährleisten, muss der fehlende Export aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...