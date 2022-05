OSLO, Norwegen, May 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Es wird auf die Börsenveröffentlichung von Kalera AS (das "Unternehmen") (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF) vom 13. Mai 2022 über die Fusion mit ihrer hundertprozentigen luxemburgischen Tochtergesellschaft Kalera S.A. (die "Fusion") hingewiesen.



Die Fusion wird mit der Veröffentlichung des Protokolls der Hauptversammlung von Kalera S.A. wirksam, die die Fusion gemäß luxemburgischem Recht genehmigt. Diese Veröffentlichung und das Wirksamwerden der Fusion werden voraussichtlich am 27. Mai 2022 erfolgen (das "Wirksamwerden").

Der letzte Handelstag für die Aktien des Unternehmens an der Euronext Growth Oslo ist heute, der 25. Mai 2022. Die Osloer Börse wird nach dem heutigen Handelsschluss eine Aussetzung des Handels verhängen, die bis zum Wirksamwerden in Kraft bleiben wird. Zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens werden alle Vermögenswerte, Rechte und Verbindlichkeiten des Unternehmens auf Kalera S.A. übertragen. Anschließend wird das Unternehmen aufgelöst und die Notierung seiner Aktien an der Euronext Growth Oslo eingestellt.

Als Gegenleistung für die Fusion erhalten die Aktionäre des Unternehmens Aktien der Kalera S.A., wobei zwei Aktien des Unternehmens zum Erhalt einer Aktie der Kalera S.A. berechtigen. Bei der Berechnung der Anzahl der Gegenleistungsaktien wird die Anzahl der Aktien, die die Aktionäre des Unternehmens halten, auf die nächste gerade Zahl abgerundet, da die Kalera S.A. keine Bruchteile von Aktien ausgeben wird. Wenn ein Aktionär bereits eine gerade Anzahl von Aktien hält, wird nicht gerundet. Überschüssige Aktien, die aufgrund dieser Rundung nicht zugeteilt werden, werden von der Kalera S.A. in bar abgegolten, wobei der Abrechnungsbetrag pro überschüssiger Aktie dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien des Unternehmens an der Euronext Growth Oslo während der letzten zehn Handelstage vor dem Wirksamwerden entspricht.

Die Aktionäre, die am Tag des Wirksamwerdens (der "Stichtag") im Aktionärsregister des Unternehmens bei der Norwegian Central Securities Depository (die "VPS") eingetragen sind, erhalten die Aktien der Kalera S.A. als Gegenleistung für die Fusion.

Vorläufige Eckdaten und Informationen für den Abschluss der Fusion:

Letzter Handelstag der Aktien des Unternehmens an der Euronext Growth Oslo: 25. Mai 2022

Wirksamwerden der Fusion: 27. Mai 2022

Stichtag für die Berechtigung zum Bezug von Aktien als Gegenleistung für die Fusion: 27. Mai 2022

Erster Handelstag der Aktion von Kalera S.A.: 1. Juni 2022

Lieferung der Aktien als Gegenleistung für die Fusion über VPS: 31. Mai 2022

ISIN: LU242451514904

Die Aktien der Kalera S.A. werden an der Euronext Growth Oslo unter dem Ticker "KAL" gehandelt, dem derzeitigen Ticker des Unternehmens.

Über Kalera

Kalera ist ein Unternehmen für vertikale Landwirtschaft mit Hauptsitz in Orlando, Florida. Kalera nutzt Technologie, um sicherzustellen, dass mehr Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu den frischesten, nahrhaftesten und saubersten Produkten haben, die es gibt. Das Unternehmen hat mehrere Jahre damit verbracht, Pflanzennährstoffformeln zu optimieren und ein fortschrittliches Automatisierungs- und Datenerfassungssystem mit Funktionen für das Internet der Dinge, die Cloud, Big-Data-Analytik und künstliche Intelligenz zu entwickeln. Kalera betreibt derzeit Farmen in den USA (in Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; Houston, Texas und Denver, Colorado) sowie in Kuwait. Weitere Farmen sind in der Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter www.kalera.com.

Eric Birge

ir@kalera.com

+1 313-309-9500