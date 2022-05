Nachdem in den vergangenen beiden Jahren BioNTech im Mittelpunkt des Interesses stand, blickt derzeit die Anlegerschaft auf ein weiteres europäisches Impfstoff-Unternehmen Bavarian Nordic. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dänemark. Entwickelt wurde der Vektorimpfstoff aber in der deutschen Niederlassung in Martinsried bei München.Orders für den Impfstoff sind bereits eingegangen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet mit den ersten Impfdosen gegen Affenpocken noch in den ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...