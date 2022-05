Vaduz (ots) -Am Dienstag, 31. Mai ist die Covid-19-Teststrasse zum letzten Mal an ihrem bisherigen Standort in der Marktplatzgarage in Vaduz geöffnet. Ab Donnerstag, 2. Juni werden Covid-19-Tests am neuen Standort auf dem Wille-Areal (Zollstrasse 45, Vaduz) durchgeführt, die Zufahrt ist signalisiert.Die Teststrasse bleibt unverändert am Mittwoch und am Sonntag geschlossen, an den restlichen Tagen wird zwischen 14 und 17 Uhr getestet. Personen mit Covid-19-typischen Symptomen können sich weiterhin auf Kosten des Landes testen lassen. Symptomfreien Personen, die sich testen lassen, werden die Laborkosten in Rechnung gestellt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.Trotz relativ niedriger Ansteckungszahlen ist darauf hinzuweisen, dass die Covid-19-Pandemie nicht beendet ist. Auch Personen, die bereits eine Infektion überstanden haben, sind nicht vor weiteren Ansteckungen geschützt. Die Regierung empfiehlt weiterhin, das Impfangebot in Anspruch zu nehmen, um das Risiko von Long-Covid und schweren Krankheitsverläufen zu minimieren. Anmeldungen sind online über www.impfung.li möglich.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100889924