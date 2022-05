DJ LBBW sieht drei thematische Stränge bei "grüner" EZB-Strategie

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sieht drei thematische Stränge, denen die Europäische Zentralbank (EZB) bei der Umsetzung der Klima-Komponente ihrer neuen geldpolitischen Strategie folgen wird. Dabei verfolgt die EZB folgenden Zeitplan, wie die LBBW in einer Veröffentlichung schreibt:

1. Technischer Strang

Zu klären ist laut LBBW, welche Daten verfügbar sind oder beschafft werden müssen, wie sich der Klimawandel im Rahmen der üblichen Makromodelle zu Inflation, Wachstum und Beschäftigung integrieren lässt, welche Maßnahmen der Geldpolitik geeignet sein können, den Klimawandel zu beeinflussen und inwieweit eine Wirkung von Maßnahmen der Geldpolitik auf den Klimawandel festgestellt werden kann. "Bis Ende 2024 sollen diese Fragen hinreichend geklärt sein, um in der Geldpolitik Klimaaspekte zu berücksichtigen", heißt es in der Veröffentlichung.

2. Umsetzungsrahmen

Die EZB braucht nach Aussage der Analysten einen Rahmen zur Umsetzung ihrer Politik mit Blick auf das System der Sicherheiten, welche das Eurosystem zur Unterlegung seiner Refinanzierungsgeschäfte mit dem Bankensystem verlangt. "Die Collaterals sind der Dreh- und Angelpunkt für die Umsetzung einer grünen Geldpolitik." Ab 2023 sollen die Anforderungen für Sicherheiten der EZB unter klimapolitischen Aspekten neu formuliert werden.

3. Klima-Risiken für Finanzsystem

Die Risiken des Klimawandels für das Finanzsystem müssen laut LBBW stärker in den Blick genommen werden. Die Klima- und Umwelt-Risiken der Banken aus der Kreditvergabe an den Unternehmenssektor seien vielfältiger Art. Sie könnten Schadensfälle aus Wetterereignissen ebenso betreffen wie die plötzliche Änderung der Rahmenbedingungen durch die Regulatorik oder zum Beispiel die Präferenzen der Konsumenten als transitorisches Risiko. "Die Offenlegung bestehender Risiken in den Bilanzen der Banken (auch der EZB selbst) gehört daher ebenso zur Klimapolitik der EZB wie ab 2023 die Durchführung von Klimastresstests für das Bankensystem im Euroraum", fasst die LBBW zusammen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2022 07:18 ET (11:18 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.