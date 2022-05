Köln (www.fondscheck.de) - Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (Monega) hat ihr Vertriebsteam erweitert, so die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Jan-Philipp Schmidt (34), der über mehrjährige Erfahrungen im Fondsgeschäft sowie in der Betreuung von institutionellen und Wholesale-Kunden verfügt, bringt seine Expertise seit dem Frühjahr dieses Jahres in den Fondsvertrieb der Monega ein. Er übernimmt damit die Aufgaben von Volker Pantel, der Ende Juli dieses Jahres in den Ruhestand gehen wird. ...

