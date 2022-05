Airbus hat ein Zero Emission Development Centre (ZEDC) für Wasserstofftechnologien in Großbritannien eröffnet. Eine Priorität für das britische ZEDC in Filton bei Bristol wird die Entwicklung eines kostengünstigen kryogenen Tanks sein. Dieser Tank ist für die Inbetriebnahme des Passagierflugzeugs ZEROe bis 2035 erforderlich. Da das britische ZEDC mit dem Aerospace Technology Institute (ATI) kooperieren ...

