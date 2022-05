Daimler Truck hat erste Prototypen des Batterie-elektrischen Fernverkehrs-Lkw eActros LongHaul gebaut und will diese noch in diesem Jahr auf öffentlichen Straßen erproben. Zudem kündigt der Lkw-Bauer weitere Varianten des eActros für den Verteilverkehr an. Zur Unterscheidung: Beim eActros handelt es sich um einen schweren Elektro-Lkw für den Verteilverkehr, der seit Ende Februar 2022 ausgeliefert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...