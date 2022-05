BONN (IT-Times) - Der deutsche Telekommunikationsnetzbetreiber Deutsche Telekom AG (DTAG) könnte sein Funkturmgeschäft an Cellnex für eine zweistellige Milliardensumme veräußern. Die Investmentgesellschaft Brookfield Asset Management befindet sich in Gesprächen, um mit Cellnex an einem Angebot für das...

Den vollständigen Artikel lesen ...