Welche aktiv gemanagten Fonds in der letzten Börsenwoche beim Smartbroker am häufigsten gehandelt wurden: Top 20 mit einer Überraschung an der Spitze.

Überraschend setzt sich ein Schwellenländer-Fonds an Platz eins der Meistgehandelten. Der DWS Emerging Markets Typ O ND Fonds schwingt sich von Platz 16 an die Spitze. Auf Jahressicht verlor der Fonds über 13 Prozent.



Und im Vergleich zu letzter Woche hat der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R ebenso einen großen Sprung gemacht: von siebzehnter an die zweite Stelle.



Im Ranking sind fünf "China-Fonds" dabei: auf dem dritten Platz der Templeton China Fund Class A (acc) USD, Platz zehn für den Fidelity Funds - China Consumer Fund A (EUR), der Templeton China Fund Class N (acc) USD steht an vierzehnter Stelle, der Fidelity Funds - China Focus Fund A Acc (EUR) belegt Platz 17 und das Schlusslicht ist der Invesco Greater China Equity Fund A.



Smartbroker: Die Top 20 der meistgehandelten Fonds der letzten Handelswoche:

1. DWS Emerging Markets Typ O ND 2. Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R 3. Templeton China Fund Class A (acc) USD 4. GlobalPortfolioOne (I1T) 5. BIT Global Fintech Leaders R-I 6. Global Internet Leaders 30 R - I 7. Deka-Immobilien Europa 8. BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged 9. Arero - Der Weltfonds 10. Fidelity Funds - China Consumer Fund A (EUR) 11. DWS Technology Typ O ND 12. Dirk Müller Premium Aktien R 13. Allianz Informationstechnologie A (EUR) 14. Templeton China Fund Class N (acc) USD 15. ÖkoWorld ÖkoVision Classic C 16. Templeton China Fund Class A (Ydis) EUR 17. Fidelity Funds - China Focus Fund A Acc (EUR) 18. WestInvest InterSelect 19. UniImmo: Wohnen ZBI 20. Invesco Greater China Equity Fund A



