(shareribs.com) Frankfurt / New York 30.05.2022 - Mais und Weizen kletterten am Freitag in Chicago deutlich. Die jüngsten Exportverkäufe fielen derweil schwach aus. Papiere von Symrise und Südzucker können sich in Frankfurt leicht verbessern. Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Freitag fester. Die Marktteilnehmer gingen vor dem langen Wochenende auf Nummer sicher. In den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...