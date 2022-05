Insgesamt lässt sich das Handelsgeschehen in der Siltronic-Aktie seit Anfang 2019 in einer äußerst breiten Seitwärtsphase beschreiben, hierbei schwankt das Papier zwischen den Kursmarken von 50,00 und 150,00 Euro in unregelmäßigen Abständen auf und ab. Die Abschläge aus Anfang dieses Jahres reichten dabei auf ein Niveau von 79,40 Euro abwärts und somit in die mittlere Handelsspanne aus Sommer 2020. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...