Am Freitag, 27. Mai wurde die Ausstellung "IDENTITÄTEN" im Kunstsalon Schönbrunn in Wien eröffnet. Die Ausstellung fand im Rahmen des gleichnamigen Austausch-Kunstprojekts zwischen der Berufsvereinigung der Bildenden Künstler Österreichs und dem Berufsverband Visarte Liechtenstein statt. Bei diesem Projekt stellen österreichische und liechtensteinische Kulturschaffende, wie Ursula Wolf, Renate Polzer, Lillian Hasler, Yoly Maurer, Linda Gaenszle und Klara Frick, ihre Kunstwerke in Österreich und in Liechtenstein für jeweils drei Wochen aus.Die Wahl der Ausstellungsorte soll die Vielfalt der Blickwinkel auf die Kunstwerke widerspiegeln. Die Ausstellung wurde vom 2. bis 21. Mai 2022 bereits in Schaan gezeigt. Als Ausstellungsort diente das Schaufenster des "Atelier 62" und ermöglichte einem breiteren Publikum die Besichtigung Kunstwerke. Die Besucher und Besucherinnen wurden nicht nur bei den geplanten Anlässen, sondern auch in ihrem Alltag mit den Kunstwerken konfrontiert.In Wien wird die Ausstellung vom 27. Mai bis 15. Juni 2022 im Kunstsalon Schönbrunn zu sehen sein. Hier präsentieren die Kulturschaffenden ihre Kunstwerke im Rahmen einer Vernissage und weiteren interessanten Veranstaltungen. Die Besucherinnen und Besucher haben bei den verschiedenen Veranstaltungen die Möglichkeit, sich mit den Kunstwerken auseinanderzusetzen.