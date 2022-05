Tech-Aktien haben in den vergangenen Monaten an der NASDAQ einen regelrechten Ausverkauf erlebt. Über die Gründe und die weiteren Aussichten spricht Tech-Experte und Investor Thomas Rappold am Rande der Finanzmesse Invest in Stuttgart. Er klärt warum Stock-Picking so wichtig ist und welche Aktien er jetzt für interessant erachtet.