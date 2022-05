Der DAX und auch die Wall Street haben in den vergangenen Tagen wieder kräftig zugelegt. Lang ersehnter Befreiungsschlag oder Gegenbewegung im Bärenmarkt? Was Anleger jetzt beachten sollten.Der Optimismus scheint zurück an den Aktienmärkten. Die großen Indizes haben sich etwas Luft verschafft. w:o Chartexperte Stefan Klotter bleibt dennoch skeptisch. Die jüngsten Kursgewinne sind für ihn nicht mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...