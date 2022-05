Bonn (www.anleihencheck.de) - Genau wie in den USA verbreitet sich auch in anderen Teilen der Welt eine restriktivere geldpolitische Stimmung und das Gefühl, sich "hinter der Kurve" zu befinden, so die Analysten von Postbank Research.Die Analysten würden glauben, dass sich daran angesichts der außergewöhnlichen Geldpolitik der letzten Jahre, die nicht von heute auf morgen zurückgefahren werden könne, sowie der verzögerten Wirkung auf die Inflation in den kommenden Jahren, wenig ändern werde. Eine anhaltende und nur langsam fallende Inflation stelle dabei ein großes Problem dar. Die Zentralbanker seien sich dessen natürlich bewusst, würden es aber dennoch schwierig finden, das künftige Wachstum und den damit einhergehenden Preisdruck genau vorherzusagen. ...

