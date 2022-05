San Antonio, Texas (ots/PRNewswire) -Die DeLorean Motor Company, Inc. hat der Öffentlichkeit einen ersten vollständigen Blick auf den mit Spannung erwarteten Alpha5, ihr brandneues Elektrofahrzeug, gewährt. Die Bilder sind auf der neu gestalteten Website des Unternehmens verfügbar, wo Abonnenten des Frühzugangs die Möglichkeit haben, das Fahrzeug einen ganzen Tag vor der Veröffentlichung der Website zu sehen.Die Fotos in der Galerie zeigen das Exterieur und den Innenraum des Coupés mit seinen schlanken Linien, den klassischen Lüftungsschlitzen und den ikonischen Flügeltüren des DeLorean. Bilder und begleitende Details des Fahrzeugs geben Aufschluss über die Abmessungen des Wagens, zwei seiner Außenfarben, darunter eine Launch Edition, die beim Pebble Beach Concours d' Elegance im August debütiert, und die lang erwarteten technischen Daten. Zu den geschätzten Spezifikationen gehören eine Reichweite von mehr als 300 Meilen, eine Batterie mit mehr als 100 kWh und eine elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit von 155 Meilen pro Stunde.Das Design des neuen EV orientiert sich an der Vergangenheit, um die Zukunft zu inspirieren, und stellt seine ikonische DNA sichtbar zur Schau. "Der Alpha5 repräsentiert die vergangenen 40 Jahre von DeLorean", sagte Troy Beetz, Chief Marketing Officer der DeLorean Motor Company. "Wir hatten die enorme Verantwortung, die Geschichte der Marke DeLorean zu würdigen, aber eine noch größere Verantwortung, ihre Zukunft zu gestalten... Ich denke, wir haben mit dem Alpha5 beides geschafft."Die Enthüllung ist der Abschluss monatelanger Aufregung und Spekulationen über das neue Fahrzeug. Es gibt jedoch noch viel mehr über die Geschichte des DeLorean zu erfahren. Eine Generationenseite auf der Website weist darauf hin, dass es eine unerzählte Geschichte aus den Archiven von DeLorean zu entdecken gibt. Bisher unveröffentlichte Logos und seltene Bilder, die zur Alpha5 führen, deuten darauf hin, dass das Unternehmen noch viel mehr zu bieten hat.Für weitere Informationen über DeLorean Motor Company, Inc. besuchen Sie www.DeLorean.com.Medienkontakt:Medienkontakt media@delorean.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1779481/DELOREAN_Logo.jpgOriginal-Content von: DeLorean Motor Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162428/5235258