Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax halbiert Tagesgewinn nach Inflationsdaten Der deutsche Aktienmarkt hat seinen schwungvollen Wochenstart am Montagnachmittag nicht halten können. Negative Impulse lieferten die höher als erwartet ausgefallenen deutschen Inflationsdaten. weiterlesen Wirtschaft Inflation springt auf 7,9 Prozent - keine Entspannung in Sicht Die Teuerung in Deutschland ist mit 7,9 Prozent auf den höchsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...