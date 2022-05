Mit prospektierten Zinsen von 5,75 % p. a. bei einer 3-jährigen Laufzeit endet nun am 14.06.2022 eines der wenigen noch verfügbaren Kurzläufer-Angebote. Das Anlegervertrauen untermauert die One Group mit der jüngsen Leistungsbilanz.Attraktiver Kurzläufer ProReal Europa 10 - Zeichnungsende in KürzeAnleger, die Investitionen im Laufzeitenbereich von rund drei Jahren suchen, haben mit der kurz vor der Vollplatzierung stehenden Vermögensanlage ProReal Europa 10 in den nächsten Tagen eine Anlage-Entscheidung vor sich: Nach einer erneuten Erhöhung des Emissionsvolumens auf 250 Millionen Euro laufen nun die letzten beiden Platzierungswochen des Kurzläufers. Bereits am 14. Juni 2022 endet die Zeichnungsfrist. Anleger können mit einem Betrag von mindestens 10.000 Euro investieren. Die geplante Verzinsung beträgt 5,75 Prozent p. a., die geplante Laufzeit: drei Jahre (bis zum 30.06.2025). Zum Portfolio gehören Projekte unter anderem in Hamburg, Mainz, Salzburg und Linz.

