Zum Wochenauftakt haben die Börsen in den USA geschlossen, doch in Deutschland geht die Post ab - vor allem im Nebenwertesegment SDAX. Der liegt eine Stunde vor Handelsschluss mit 1,7 Prozent im Plus und hängt damit die Blue Chips deutlich ab. Zu den Top-Werten zählt wieder einmal die Aktie der Shop Apotheke Europe.Die Online-Apotheke steigt am Montag um mehr als vier Prozent und kostet erstmals seit Februar wieder über 100 Euro. Seit ihrem Tiefkurs am 25. April bei 65,28 Euro hat sie somit mehr ...

