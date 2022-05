Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die vergangene Woche brachte zumindest für kürzer laufende Bundesanleihen leichte Renditerückgänge, so die Analysten der DekaBank.Die zehnjährigen Bundesanleihen seien am Ende mit einem minimalen Renditeplus aus der Woche gegangen. In den USA seien dagegen über alle Laufzeiten rückläufige Renditen zu verzeichnen gewesen. Die Rentenmärkte hätten ihre zuvor recht ambitionierten Leitzinserhöhungserwartungen angesichts der schwächeren Konjunkturdaten nach unten anpassen müssen. Für die USA und Euroland stehe eine spannende, sehr datenreiche Woche an, die auch für Überraschungen gut sein könnte. Zudem stünden Neuemissionen von Deutschland (April 2027), Italien, Spanien und Frankreich auf der Agenda (Märkte im Fokus vom 30.05.2022) ...

