Frankfurt a.M. (ots) -



Olaf Scholz hat sich auf dem Katholikentag auch zum Klimaschutz geäußert, doch diskutiert wird vor allem über die Frage, ob seine Kritik an der Störung durch Umweltaktivist:innen als Vergleich mit der Nazizeit zu verstehen war. Diese Diskussion muss geführt werden, denn Nazivergleiche verbieten sich in diesem Zusammenhang.



Doch die Debatte darüber lenkt vom eigentlichen Problem ab: Olaf Scholz offenbart, dass er die Dringlichkeit des Klimaschutzes nicht verstanden hat. Der Bundeskanzler selbst hatte zuvor noch eine Politik gefordert, bei der sich alle, auch Arbeiter:innen in der Kohle, mitgenommen fühlen. Dass Scholz große Teile der jungen Generation mit seiner Haltung nicht mitnimmt, hat er offenbar noch nicht verstanden.



Pressekontakt:



Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5235291

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de