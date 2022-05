Trotz erneut hoher Inflationsdaten aus Deutschland herrschte am Montag am deutschen Aktienmarkt weiter Aufbruchstimmung. Hoffnungsvollere Nachrichten aus China wurden als Treiber dafür angesehen, dass der DAX erstmals seit mehr als einem Monat wieder über 14.500 stand - und dies am Ende deutlich.Mit einem Anstieg um 0,79 Prozent auf 14.575,98 verbuchte der deutsche Leitindex den vierten Gewinntag in Folge. MDAX und SDAX stiegen noch deutlicher um 1,47 Prozent respektive 1,93 Prozent.Als positiven ...

