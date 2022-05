DJ XETRA-SCHLUSS/DAX erwischt guten Start in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Montag nach oben. Der DAX schloss 0,8 Prozent höher bei 14.576 Punkten. Der Handel verlief mehrheitlich in ruhigen Bahnen. Einen Grund dafür lieferte die Wall Street, die wegen des Feiertages Memorial Day geschlossen bleibt. Für Überraschung sorgten die Inflationsdaten aus Deutschland, die nochmals oberhalb der Erwartung ausfielen. Die Anleihen standen bereits seit dem Morgen unter Abgabedruck, die Rendite der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren stieg um 9 Basispunkte auf 1,05 Prozent. Dies stützte leicht den Euro, der auf 1,0779 zulegen konnte.

Nahrungsmittelpreise treiben die Inflationsrate weiter nach oben

Die Inflationsrate klettert weiter nach oben. Im Mai 2022 erhöhten sich die Lebenshaltungskosten um 7,9 Prozent, die harmonisierten Verbraucherpreise stiegen sogar um 8,7 Prozent. Neben Energie (+38,3%) waren es dieses Mal auch die Nahrungsmittelpreise, die einen Anstieg um 11,1 Prozent verzeichneten. Zwar deutet sich für Ulrike Kastens, Volkswirtin Europa der DWS, eine kleine Entlastung bei den Energiepreisen im Juni an, wenn die Spritpreise für drei Monate durch die Senkung der Steuern sinken sollten. Doch dies sei nur eine temporäre Entlastung, die aber die Realeinkommensverluste bei Weitem nicht kompensiere. Dies setzt die Europäische Zentralbank weiter unter Druck, die Zinsen anzuheben.

Siemens profitiert von Rekordauftrag

Positiv wurde an der Börse gewertet, dass die Unternehmenssparte Mobility von Siemens (+2,4%) den Auftrag für ein Bahnnetz in Ägypten über 2.000 KM an Land ziehen konnte. Nach Siemens-Angaben ist das der größte Auftrag in der Geschichte des Unternehmens. Der Auftragswert soll bei über 8 Milliarden Euro liegen. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass Mobility mit dem Auftrag die Umsatz- und Margenperformance auf hohem Niveau halten kann. Die moderate Margen-Underperformance der letzten Quartale sollte damit enden können.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.575,98 +0,8% -8,24% DAX-Future 14.574,00 +0,9% -8,07% XDAX 14.581,66 +0,8% -7,99% MDAX 30.188,02 +1,5% -14,05% TecDAX 3.226,97 +1,5% -17,68% SDAX 13.960,34 +1,9% -14,95% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 152,61 -86 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 34 6 0 2.741,7 55,5 72,8 MDAX 46 4 0 538,8 27,4 30,7 TecDAX 29 1 0 553,1 19,5 25,0 SDAX 61 8 1 189,3 12,3 10,2 ===

May 30, 2022

