FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Memorial Day geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.841,62 +0,86% -10,63% Stoxx50 3.687,24 +0,35% -3,44% DAX 14.575,98 +0,79% -8,24% FTSE 7.600,06 +0,19% +2,72% CAC 6.562,39 +0,72% -8,26% DJIA FEIERTAG S&P-500 FEIERTAG Nasdaq-Comp. FEIERTAG Nikkei-225 27.369,43 +2,19% -4,94% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 152,52 -95

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 116,19 115,07 +1,0% 1,12 +59,7% Brent/ICE 120,75 119,43 +1,1% 1,32 +58,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.855,40 1.853,65 +0,1% +1,75 +1,4% Silber (Spot) 21,98 22,12 -0,6% -0,14 -5,7% Platin (Spot) 960,88 955,70 +0,5% +5,18 -1,0% Kupfer-Future 4,35 4,30 +1,0% +0,04 -2,4%

Mögliche Angebotsverknappungen und die Spekulation auf eine steigende Nachfrage treiben die Erdölpreise auf die höchsten Stände seit über zwei Monaten. Händler verweisen auf die gelockerten Corona-Beschränkungen in China und die Stimuli dort zur Ankurbelung der Konjunktur. Die besonders hart getroffene Wirtschaftsmetropole Schanghai will bis Juni alle Beschränkungen im produzierenden Gewerbe aufheben. Laut den Analysten von DNB Markets werden damit Nachfragespekulationen am Markt entfacht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Lauf des Tages:

- LU/Adler Group SA, Ergebnis 1Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Erholungs-Rally an den europäischen Aktienmärkten setzte sich zum Start in die neue Woche fort. Zu den Gewinnern im DAX gehörten auch Siemens (+2,4%). Positiv wurde an der Börse gewertet, dass die Unternehmenssparte Mobility den Auftrag für ein Bahnnetz in Ägypten über 2.000 KM an Land ziehen konnte. Nach Siemens-Angaben ist das der größte Auftrag in der Geschichte des Unternehmens. Der Auftragswert soll bei über 8 Milliarden Euro liegen. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass Mobility mit dem Auftrag die Umsatz- und Margenperformance auf hohem Niveau halten kann. Die moderate Margen-Underperformance der letzten Quartale sollte damit enden können. Gesucht waren zudem die Aktien der Online-Apotheken. Zur Rose stiegen um 4,9 Prozent und Shop Apotheke um 4,5 Prozent. Bei beiden Unternehmen wird auf positive Nachrichten zum verschobenen E-Rezept in Deutschland gehofft. Aktien von Sanofi fielen gegen den Trend um 1,9 Prozent. Hier belastete ein Aufschub bei der Prüfung einer möglichen Zulassungsänderung von Cialis in den USA durch die Aufsicht FDA. Der Markt hofft darauf, dass das Potenzmittel künftig nicht mehr verschreibungspflichtig sein wird, sondern über den OTC-Markt erhältlich sein soll. Die Inflation in Deutschland überraschte indessen erneut und kennt weiterhin nur eine Richtung - aufwärts. Der Preisauftrieb ist breit angelegt, wobei besonderes Augenmerk auf Energie und Nahrungsmittel liegt.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mo, 8:17 Uhr Fr, 18:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,0779 +0,4% 1,0761 1,0707 -5,2% EUR/JPY 137,53 +0,8% 136,85 136,10 +5,1% EUR/CHF 1,0322 +0,4% 1,0293 1,0255 -0,5% EUR/GBP 0,8521 +0,3% 0,8507 0,8493 +1,4% USD/JPY 127,58 +0,4% 127,19 127,11 +10,8% GBP/USD 1,2651 +0,2% 1,2649 1,2608 -6,5% USD/CNH (Offshore) 6,6697 -0,8% 6,6632 6,7184 +5,0% Bitcoin BTC/USD 30.575,96 +4,7% 30.765,99 28.796,78 -33,9%

Am Devisenmarkt gab der Dollar nach. Der Dollar-Index verlor 0,3 Prozent. Die Spekulation über eine Pause der US-Notenbank in ihrem Zinserhöhungszyklus in den kommenden Monaten bei gleichzeitigem Start der Zinserhöhungen der EZB treibt laut den Analysten der ING den Euro an. Der Gemeinschaftswährung dürfte aber im Bereich um 1,08 Dollar erstmal die Luft ausgehen. Der Euro stieg um 0,4 Prozent auf 1,0779 Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach der sehr festen Tendenz zum Ausklang der Vorwoche an der Wall Street ist es zum Beginn der neuen Woche an den ostasiatischen Börsen auf breiter Front kräftig nach oben gegangen. Wie in den USA dominierte Erleichterung, dass von der US-Notenbank zuletzt ein eher taubenhaftes Signal kam, was zukünftige Zinserhöhungsschritte betrifft. Zudem gab es von der Inflationsseite in den USA einen Hoffnungsschimmer. Dazu passend sanken in den USA die 10-jährigen Marktzinsen bereits die dritte Woche in Folge. Positive Impulse kamen dazu aus China. Die Stadtverwaltung Schanghais hat nach den langen Lockdowns Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft beschlossen und die chinesische Notenbank öffnet den heimischen Anleihemarkt etwas weiter für bestimmte ausländische Teilnehmer, so dass frisches Geld nach China fließen könnte. Außerdem wurden aus Schanghai und Peking über das Wochenende weniger Covid-19-Fälle gemeldet. Am Schanghaier Aktienmarkt ging es nach der gut 8-prozentigen Rally in den vergangenen Wochen eher moderat nach oben. In Tokio kam zusätzlicher Rückenwind von Japans Notenbankchef Kuroda. Er sagte vor einem Parlamentsausschuss, dass die Notenbank die Wirtschaft weiter durch eine geduldige Fortsetzung der starken geldpolitischen Lockerung unterstützen werde. In Seoul stützte, dass die südkoreanische Regierung einen etwas größer als erwartet ausgefallenen Nachtragshaushalt beschlossen hat, der vor allem kleineren Unternehmen zugute kommen soll. Unter den Einzelwerten gewannen JGC Holdings in Tokio 3,5 Prozent. Der Maschinenbauer hat einen Großauftrag vom Ölriesen Saudi Aramco erhalten. In Sydney führten Rohstoffaktien mit Bezug zu Eisenerz, Gold und Lithium die Gewinnerliste mit an, der entsprechende Subindex gewann 2,2 Prozent. South32 verteuerten sich um 3,2 und BHP um 2,8 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

MTU Aero macht Technikvorstand Wagner zum Nachhaltigkeits-Chef

Die MTU Aero Engines holt Nachhaltigkeitsthemen stärker in den Vorstand. Technikvorstand Lars Wagner werde zusätzlich zu seinen aktuellen Aufgaben mit der Rolle des Chief Sustainability Officer (CSO) betraut, teilte der Triebwerkhersteller mit. Wagner verantwortet bislang bereits Nachhaltigkeitsthemen wie Klimaschutz in der Entwicklung und Produktion oder das Lieferantenmanagement.

