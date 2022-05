Trotz Bären-Regiment an den Börsen findet der Smart Investor Investments, die sich jetzt lohnen könnten. Konkrete Anlagetipps und kritische Blicke über den Tellerrand in der brandneuen Smart Investor-Ausgabe Juni 2022!

Titelstory im neuen Smart Investor Juni 2022: Es grüßt der Bär

Schnelle Kursrückgänge oder Crashs ereigneten sich in den letzten 20 Jahren des Öfteren. Aber eine ausgewachsene und lang andauernde Baisse dürfte wohl nur ein kleiner Teil, der heute an den Börsen agierenden Investoren erlebt haben. Dass ein solcher Bärenmarkt nun begonnen hat, dafür sprechen einige Punkte, allen voran die Lage an den Anleihenmärkten und die Zwickmühle, in die sich die Zentralbanken in den letzten Jahren manövriert haben. Doch auch eine Baisse bietet Investmentgelegenheiten. In unserer Titelgeschichte sondieren wir die Lage und arbeiten die wichtigsten Argumente, Chancen und Risiken heraus.



Beteiligungsgesellschaften:

Wie haben sich deutsche Beteiligungsgesellschaften im vergangenen Jahr geschlagen und welche Neuigkeiten gibt es zu vermelden? Wir stellen tabellarisch die wichtigsten Kennzahlen vor und wagen einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Small- und MicroCaps, in denen oft besondere Chancen stecken.

Klein, aber reich



Zwischen der Schweiz und Österreich liegt das Fürstentum Liechtenstein. Der Kleinstaat ist vor allem für seinen Finanzsektor bekannt, hat als Insel der Stabilität in einer unruhigen Welt aber einiges mehr zu bieten.

Offshore-Ölservice vor Comeback?

Eine rund eineinhalb Jahrzehnte lange Durststrecke liegt hinter dem Offshore-Ölservicesektor. Bohrinseln, Ölplattformen, fossile Energie: Das klingt zunächst wenig nachhaltig und eher nach einer sterbenden Industrie als nach lukrativen Renditen. Vielleicht lohnt sich aber gerade deshalb eine antizyklische Betrachtung.

Healthcare & Biotech - Einstiegschancen nach der Rotation?

Nach der Pandemie herrscht Katerstimmung im Gesundheitssektor. Investoren haben eine Sektorrotation vollzogen und dem Healthcare-Markt - trotz guter Gewinne und Aussichten - vorläufig ihre Gunst entzogen. Gleichzeitig laden die tieferen Kurse zum Einstieg ein. Wir stellen aussichtsreiche Titel vor. Wichtige Hintergrundinformationen liefert unser Gastautor Dr. Daniel Koller von BB Biotech.

Klarer Blick und klare Worte

Der Krieg um die Ukraine hat Implikationen, die weit über das Land und Europa hinausgehen. Der Währungsspezialist und Börsenkommentator Folker Hellmeyer wirft einen differenzierten Blick auf Russland und die geopolitische Neuordnung im Zuge des Ukrainekriegs.

Das und noch viel mehr im neuen Smart Investor 6/2022.

Text: Ralph Malisch und Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0008469008