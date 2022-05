7,9 Prozent zeigt die Inflationsuhr an. Wie lange kann das gut gehen? Warum die Lage aktuell nicht so einfach ist und woran sich Anleger orientieren können, erklärt Carsten Klude, Chefvolkswirt von M.M. Warburg.Wie weit wird die Teuerungsrate noch steigen? Oder ist der Höhepunkt langsam schon erreicht? "Wir werden noch sehr lange sehr, sehr hohe Inflationsraten haben", glaubt Klude. Was das für Kapitalmarktanleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...