Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890), ein weltweit tätiges Unternehmen für optische Halbleitertechnologie, hat bekanntgegeben, dass ein mit der natürlichen Beleuchtungstechnologie SunLike Lighting ausgerüstetes Ökosystem am International Forum (iF) Design Award in der Produktkategorie mit dem Hauptpreis für 2022 ausgezeichnet wurde.

Das Vivarium biOrb EARTH, Gewinner des iF Design Award 2022 (Grafik: Business Wire)

Die iF Design Awards, die seit 1953 unter dem Patronat der deutschen International Forum Design GmbH verliehen werden, gelten nebst den IDEA Design Awards aus den USA und den Red Dot Design Awards, ebenfalls aus Deutschland, als einer der drei wichtigsten Design-Wettbewerbe der Welt. Jedes Jahr werden aus neuen Kategorien (u. a. Produkte, Verpackungen und Innenarchitektur) Werke ausgezeichnet, die den strengen Auslesebedingungen im Hinblick auf Ideen, Unterscheidungsmerkmale und Auswirkungen gerecht werden.

Das preisgekrönte Ökosystem ist das Vivarium biOrb EARTH von der OASE GmbH aus Deutschland. Ein Vivarium ist ein Ökosystem, in dem die optimalen Umweltbedingungen zur Beobachtung oder Erforschung einer bestimmten Tierart herrschen. Das preisgekrönte Vivarium erntete viel Lob dafür, dass es das perfekte Ökosystem bezüglich Sonnenlicht, Bodenbeschaffenheit, Wasser und Feuchtigkeit für Amphibien sowie Flora und Fauna in Feuchtgebieten darstellt, und es wurde aus diesem Grund als Gewinner des Hauptpreises in der Produktkategorie ausgewählt.

Seoul Semiconductor stellte die SunLike-Technologie bereit, die für die natürliche Beleuchtung in diesem Ökosystem sorgt. SunLike ist eine neuartige Beleuchtungstechnologie, bei der blaue Wellenlängen, die blenden können und Schlafstörungen verursachen, auf dasselbe Niveau wie natürliches Licht verkürzt werden, sodass die Beleuchtung nicht nur visuell angenehm ist, sondern auch zur Stabilisierung der circadianen Rhythmik von Mensch, Pflanzen und Tieren beiträgt.

"Amphibien sind sehr lichtempfindlich. Sie können unter künstlicher Beleuchtung das Sehvermögen verlieren und sind mit höherer Wahrscheinlichkeit von Mutationen betroffen, sodass die Beleuchtungswahl bei der Gestaltung eines Ökosystems wichtiger als alles andere ist", so Lee Seong-jin, Leiter des Geschäftsbereichs für Beleuchtungen bei Seoul Semiconductor. "Wir sind hoch erfreut darüber, dass das Vivarium von OASE, das mit der SunLike-Beleuchtung ausgerüstet ist, wegen seiner Technologie und seiner Unterscheidungsmerkmale diesen Preis gewonnen hat."

Schauen Sie sich das preisgekrönte Vivarium auf der iF-Website an (https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/biorb-earth/344543).

