Liqid stellt auf der International Supercomputing Conference die "Liqid Matrix CDI"-Software für adaptive, effiziente und softwaredefinierte Infrastrukturleistung vor

Liqid, das weltweit führende Softwareunternehmen für die Komponierbarkeit von Rechenzentren, hat heute seine Teilnahme an der ISC High Performance 2022 (Stand-Nr. B211) angekündigt, wo es Live-Vorführungen der CDI-Software (Composable Disaggregated Infrastructure) "Liqid Matrix" vornimmt. Die dynamische Infrastrukturorchestrierung von Liqid bietet verbesserte Leistung und Agilität für die komplexesten IT-Anwendungen der nächsten Generation wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (KI und ML), Edge-Computing-Implementierungen, Hochleistungsrechner und Virtualisierung. Die verbesserte Effizienz hilft dabei, den Fußabdruck des Rechenzentrums zu minimieren, indem softwaredefinierte Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzung von Ressourcen unabhängig von ihrem physischen Standort bereitgestellt werden. Damit sind die Lösungen von Liqid ein wesentlicher Faktor für ein nachhaltigeres Ökosystem im Rechenzentrum. Die ab heute für Kunden in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) verfügbaren Lösungen, die auf der "Liqid Matrix CDI"-Software basieren, bieten Architekturflexibilität und -effizienz, um die Amortisierungszeit für anspruchsvolle Anwendungen in allen vertikalen Branchen zu optimieren.

"KI-Anwendungen, Edge-Implementierungen in Rechenzentren, die mehrere Sensordatenströme lesen, HPC-getriebene Genomforschung und selbst traditionellere Softwareimplementierungen wie Virtualisierung stellen herkömmliche Rechenzentrumsinfrastrukturen vor große Herausforderungen und machen sie zunehmend unpraktikabel und unhaltbar", sagte Paul Silver, Vorstand und Geschäftsführer für EMEA bei Liqid. "Wir freuen uns, den Besuchern der ISC High Performance und dem weiteren EMEA-Markt unsere Komponierbarkeitslösungen vorstellen zu können, um den Veränderungen in den Ökosystemen der Rechenzentren besser gerecht zu werden."

Mit der "Liqid Matrix"-Software können IT-Anwender in Sekundenschnelle dedizierte Server konfigurieren. Mit Liqid Matrix können unabhängige Ressourcenpools nach Bedarf orchestriert werden, um die Anforderungen des jeweiligen Workloads umgehend zu erfüllen. Sobald der Workload fertig ist, werden die Ressourcen wieder in den Pool zurückgeführt und können von anderen Anwendungen genutzt werden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer kostspieligen Überbelegung der Infrastruktur, der Energie- und Kühlungsbedarf wird reduziert und es werden die effizientesten und nachhaltigsten Rechenzentrumsarchitekturen geschaffen.

Liqid bietet EMEA-Kunden eine kostengünstige Möglichkeit, Rechenzentrumsressourcen skalierbar über Software zu disaggregieren und zu poolen, und zwar über alle branchenüblichen Strukturen für dynamisch konfigurierbare dedizierte Server. Mit den "Composable Disaggregated Infrastructure"-Lösungen von Liqid können IT-Anwender Folgendes erreichen:

Kürzere Zeit bis zur Wertschöpfung: Server können in Sekundenschnelle dynamisch konfiguriert werden, um anspruchsvollen Workload-Anforderungen gerecht zu werden. Konfigurationen können erstellt werden, die je nach Bedarf die Leistungsfähigkeit von Dutzenden von GPU und anderen Beschleunigungssystemen bündeln.

Server können in Sekundenschnelle dynamisch konfiguriert werden, um anspruchsvollen Workload-Anforderungen gerecht zu werden. Konfigurationen können erstellt werden, die je nach Bedarf die Leistungsfähigkeit von Dutzenden von GPU und anderen Beschleunigungssystemen bündeln. Verbesserung der IT-Flexibilität: Mit nur wenigen Klicks können Ressourcen wie Rechenleistung, Netzwerke, NVMe-Speicher, GPU, FPGA und Speicher über die physischen Grenzen eines Servers hinaus über alle branchenüblichen Strukturen hinweg skaliert werden. Wenn die Komponenten des Rechenzentrums nicht mehr benötigt werden, werden sie in den Pool zurückgeführt und können von anderen Anwendungen genutzt werden. Mithilfe der RESTful-API des Liqid Command Centers und Integrationen mit gängigen Tools wie Ansible lässt sich die Bereitstellung von dedizierten Ressourcen automatisieren.

Mit nur wenigen Klicks können Ressourcen wie Rechenleistung, Netzwerke, NVMe-Speicher, GPU, FPGA und Speicher über die physischen Grenzen eines Servers hinaus über alle branchenüblichen Strukturen hinweg skaliert werden. Wenn die Komponenten des Rechenzentrums nicht mehr benötigt werden, werden sie in den Pool zurückgeführt und können von anderen Anwendungen genutzt werden. Mithilfe der RESTful-API des Liqid Command Centers und Integrationen mit gängigen Tools wie Ansible lässt sich die Bereitstellung von dedizierten Ressourcen automatisieren. Effizienzsteigerung: Kauf von Ressourcen erfolgt nur dann, wenn sie benötigt werden. Der Lebenszyklus bestehender IT-Server-Investitionen wird verlängert. Bessere Kostenkontrolle im Zusammenhang mit der Auslastung des Rechenzentrums durch eine bessere Nutzung der Infrastruktur wird ermöglicht.

"Liqid ist ein Unternehmen, das eine flexible, softwaredefinierte Infrastruktur zur Optimierung des Zugriffs und der Nutzung von hochwertigen IT-Komponenten bereitstellt. Liqid hat daran gearbeitet, eine sogenannte "komponierbare, disaggregierte Infrastruktur" (composable disaggregated infrastructure) zu schaffen, die IT-Anwender von der Bindung an Anbieter und traditionellen Kaufzyklen befreit und sie in die Lage versetzt, eine lebendige Rechenzentrumsarchitektur aufzubauen, die sich an ihre Geschäftsanforderungen anpasst und je nach Bedarf skaliert", schreiben Senior Analyst Scott Sinclair und Senior Research Analyst Moya Keane von der Enterprise Strategy Group (ESG), einer Abteilung von TechTarget, in einem kürzlich veröffentlichten "ESG Showcase". "Eine komponierbare Infrastruktur bringt deutliche Verbesserungen in Bezug auf Leistung, architektonische Optimierung, Fragen der Hardwarenutzung und besonders wichtig die Effizienz des Footprints mit sich, sodass kein Zwang zur Überversorgung mehr besteht."

Die ESG-Studie "Why IT Must Prioritize Sustainability" (Warum die IT der Nachhaltigkeit Priorität einräumen muss) können Sie hier herunterladen. Vereinbaren Sie einen Termin mit einem der Experten für Lösungen, die auf der "Liqid Matrix CDI"-Software basieren, und vereinbaren Sie eine kostenlose Evaluierung der Infrastruktur, indem Sie hier klicken. Folgen Sie Liqid auf Twitter und LinkedIn, um über die neuesten Nachrichten und Brancheneinblicke von Liqid auf dem Laufenden zu bleiben.

Über Liqid

Die Softwareplattform Liqid Matrix für Composable Infrastructure von Liqid bietet ähnliche Geschwindigkeit und Flexibilität wie die Cloud sowie eine höhere Effizienz der lokalen Infrastruktur. Die IT-Abteilung kann jetzt dedizierte physische Server in wenigen Sekunden konfigurieren, bereitstellen und skalieren und dann wertvolle Beschleunigungs- und Speicherressourcen per Software neu zuweisen, wenn sich der Bedarf ändert. Stellen Sie bisher nicht realisierbare Systeme dynamisch bereit oder skalieren Sie bestehende Investitionen und verteilen Sie die Ressourcen bei Bedarf in Echtzeit neu. Erschließen Sie eine der Cloud ähnliche skalierbare Agilität im Rechenzentrum und erleben Sie mit Liqid neue Dimensionen der Ressourcen- und Betriebseffizienz.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220529005044/de/

