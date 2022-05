NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu 100 Milliarden für die Bundeswehr:

"So befremdlich es klingt, aber trotz der 100 Milliarden Euro dürfte das Geld knapp werden. Für Milliardenbeträge muss erst mal die miserable Grundausstattung der Soldatinnen und Soldaten (Winterjacken, Schutzwesten etc.) ergänzt werden. Dazu kommen Milliarden für die Munition, ohne die man keinen Krieg gewinnen kann. Erst wenn diese Selbstverständlichkeiten abgehakt sind, können die wirklichen Verstärkungen angegangen werden. Also zum Beispiel die sieben Milliarden Euro für neue Tarnkappenbomber. Da dürfte das Sondervermögen bald erschöpft sein."/yyzz/DP/men