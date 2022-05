Huizhou, China (ots/PRNewswire) -Am 27. Mai hat das E-Bike-Labor von A DECE OASIS (ADO) (https://bit.ly/3JOVsXV) die Zertifizierung der international anerkannten Organisation SGS als "QTL-Labor" bestanden! Dies ist zweifellos ein bahnbrechender Erfolg und ein neues Kapitel für ADO direkt nach der Feier zum ersten Jahrestag.Das Labor ist etwa 3.300 Quadratmeter groß, liegt im Süden von Huizhou und wurde mit einer Gesamtinvestition von 15 Millionen RMB errichtet. Das ADO-Labor widmet sich der Erforschung neuer Technologien für die Entwicklung eines besseren Elektrofahrrads und der Entwicklung führender innovativer Produkte. Die fortschrittliche Prüftechnologie von SGS wird definitiv dazu beitragen, die Qualität der Produkte weiter zu verbessern und die Fähigkeit zur Produktforschung sowie zur technologischen Innovation in der Elektrofahrradbranche zu steigern.Diese Zertifizierung ist ein anerkannter Maßstab für Qualität und Integrität. Sie gewährleistet umfassende Tests in Übereinstimmung mit EU-, kanadischen und anderen Standards und hat weithin anerkannte, maßgebliche Testberichte zur Folge. Sie ist die einzige führende Marke, die von vielen Notaren genannt wird.Die Produkte der DECE-Serie von ADO haben die SGS CE-Zertifizierung erhalten. Das ADO-Labor hat bereits die Anforderungen für eine SGS-Anlage erfüllt und verfügt über viele fortschrittliche Prüfgeräte, die Testaufgaben wie die umfassende Unterstützung bei der Prüfung neuer Produkte, die Prüfung von Komponenten, die Bewertung der Sicherheit elektrischer Systeme und mechanische Ermüdungstests durchführen können. Das Programm umfasst Funktionstests des Produkts, Prüfungen der mechanischen, Material- und Festigkeitseigenschaften usw.Inzwischen verfügt ADO über mehr als 16 Patente und 6 Software-Copyrights und hat das Dual-Mode-Steuerungssystem ADO G-Drive entwickelt, das einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bei der Produktleistung darstellt. Mit der Unterstützung von SGS, der CE-Zertifizierung und der QTL-Laborzertifizierung verfügt ADO nun über einen internationalen Vorsprung bei Produktqualität und Spezifikationen."Wir hoffen, dass ADO für jedermann die beste Pedelec-Wahl für die tägliche Kurzstrecke wird", um das Beste für den täglichen Pendelverkehr zu bieten, um den Verbrauchern ein sicheres und zuverlässiges Pendlererlebnis zu bieten; unsere Nutzer werden mehr Lebensglück haben, um mehr Möglichkeiten im Leben zu erreichen. Daran glaubt ADO-Gründer, Herr Sen.ADO (https://bit.ly/3JOVsXV) stellt die Nutzer immer an die erste Stelle, besteht auf Produktqualität und Dienst und setzt sich für den Aufbau einer lebendigen und dynamischen E-Bike-Community ein. Mit dem strategischen Ziel, eine globale Marke für technologische Innovation in der vertikalen Pedelec-Industrie aufzubauen, hat sich der Traum erfüllt und ist als "Mondsichel- Frühling" zu einer globalen vertrauenswürdigen Marke aus China geworden.www.adoebike.comFacebook: https://www.facebook.com/AdoebikeKontakt:Amy Wang,marketing@adoebike.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=aQFJz-w-wXcFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1827705/1.jpgOriginal-Content von: ADO EBIKE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161593/5235362