DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 31. Mai

=== *** 08:00 CH/Handelsbilanz April PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,763 Mrd CHF *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+5,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+5,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+5,4% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch April PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+7,5% gg Vj zuvor: -1,3% gg Vm/-2,4% gg Vj 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q *** 09:00 CH/BIP 1Q PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+4,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vq/+3,7% gg Vj *** 09:30 DE/Wirtschaftsrat der CDU, Wirtschaftstag, u.a. mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesfinanzminister Lindner und CDU-Chef Merz, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -15.000 gg Vm zuvor: -13.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% 10:00 IT/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q 10:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede bei Bundestagsdebatte über Haushalt 2022, Berlin 10:00 DE/Nordex SE, Online-HV 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, Online-HV 10:00 DE/Adesso SE, Online-HV 10:30 DE/Indus Holding AG, Online-HV 11:00 DE/Süss Microtec SE, Online-HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Mai (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+7,6% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+7,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Lebensmitteln, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+3,5% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+6,3% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+6,0% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 3 Mrd Euro (Kupon: 0,00%) 12:40 DE/Bundesarbeitsminister Heil, PK zu den Arbeitsmarktzahlen Mai, Berlin 14:00 DE/Krones AG, Online-HV *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 55,9 zuvor: 56,4 *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 103,9 zuvor: 107,3 *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco *** 22:15 US/HP Inc, Ergebnis 2Q, Palo Alto *** - EU/Abschluss Sondertagung der Staats- und Regierungschefs (seit 30.5.), Brüssel ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

