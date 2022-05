DGAP-News: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Veganz veröffentlicht Geschäftsbericht 2021 Umsatz wächst um 14 Prozent

Ausbau der weltweiten Verkaufsstellen (POS) auf 25.199

Eigenkapitalquote steigt auf 53 Prozent

Zusätzlicher Vertriebskanal Food Service eingeführt

Nachhaltigkeit bleibt oberstes Gebot (Berlin, 31. Mai 2022) 2021 war für die Veganz Group AG (veganz.de), dem einzigen Multikategorie-Anbieter für vegane Lebensmittel in Europa, erneut ein spannendes und ereignisreiches Jahr: Das Unternehmen hat es trotz der fortgesetzten COVID-19-Pandemie geschafft, insbesondere dank des konsequenten Ausbaus der Vertriebskanäle, weiter zu wachsen. Dabei hat Veganz sowohl die Produktpalette als auch die Marktstellung verbessert und die Innovationskraft durch vielversprechende Projekte und Kooperationen weiter gestärkt. Mit dem Börsengang hat die Gesellschaft zudem eine solide Grundlage für den Ausbau der eigenen, pflanzlichen Lebensmittelproduktion geschaffen und die Finanzierungssituation auf ein stabiles Fundament gestellt - den Klima- und Umweltschutz immer fest im Blick: Das übergeordnete Unternehmensziel ist und bleibt, so viele Menschen wie möglich zu einer pflanzlichen Ernährung und einem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt zu motivieren. Entsprechend hat Veganz im Rahmen des Geschäftsberichts 2021 erstmals einen Nichtfinanziellen Bericht zu den Themen Environmental, Social und Governance (ESG) veröffentlicht - Gut für dich, besser für alle. Weiter gewachsen

Insbesondere aufgrund der positiven Entwicklung im Heimatmarkt Deutschland stiegen die Umsatzerlöse auf Einzelgesellschaftsebene der Veganz Group AG im Geschäftsjahr 2021 um 14 Prozent auf 30,4 Mio. Euro (Vorjahr: 26,8 Mio. Euro). Hierbei konnten das kontinuierliche Wachstum im Lebensmitteleinzelhandel sowie die außergewöhnlich gute Performance im Discountbereich durch umfangreiches Aktionsgeschäft die rückläufige Entwicklung im Drogeriegeschäft überkompensieren. Unterstützt von einer breit angelegten TV-Kampagne im ersten Halbjahr 2021 hat die Gesellschaft die Anzahl der weltweiten Verkaufsstellen ("Points of Sale", POS) auf 25.199 ausgebaut (Vorjahr: 20.073). Unter Berücksichtigung der Umsatzerlöse der drei eigenen Supermärkte in Berlin erreichte der Umsatz auf Gruppenebene (unkonsolidiert) 33,5 Mio. Euro (Vorjahr: 30,1 Mio. Euro). Obwohl sich die fortgesetzte COVID-19-Pandemie negativ auf die Lieferketten auswirkte, konnte Veganz die Rohertragsmarge durch gezielte Produktmixverschiebungen auf 30,7 Prozent verbessern (Vorjahr: 29,9 Prozent). Trotz der gestiegenen Umsatzerlöse lag das EBITDA im Wesentlichen aufgrund der höheren Aufwände für Material und Personal sowie der deutlich erhöhten sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Zuge der Finanzierungsmaßnahmen durch das Private Placement und den Börsengang mit -9,8 Mio. Euro unter seinem Vorjahreswert (Vorjahr: -3,2 Mio. Euro). Bereinigt um die Einmalaufwendungen insbesondere für die Privatplatzierung im Juni 2021 sowie den anschließenden Börsengang lag das EBITDA bei -5,5 Mio. Euro (Vorjahr: -2,1 Mio. Euro). Entsprechend unterschritt auch der Jahresfehlbetrag mit 13,3 Mio. Euro seinen Vorjahreswert (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von 4,9 Mio. Euro). Das Eigenkapital betrug zum 31. Dezember 2021 27,0 Mio. Euro (Vorjahr: - Mio. Euro). Bei einer Bilanzsumme von 50,7 Mio. Euro (Vorjahr: 24,9 Mio. Euro) entspricht dies einer Eigenkapitalquote von 53 Prozent (Vorjahr: - Prozent). Zusätzlicher Vertriebskanal Food Service eingeführt

Die Veganz Group AG hat im Geschäftsjahr 2021 einige namhafte Partner - wie beispielsweise einen der größten Caterer in Deutschland, Aramark, den Fußballverein RB Leipzig sowie das Backwarenunternehmen Bakerman - für den neuen Vertriebskanal Food Service gewonnen. Dank dieser Kooperationen und Markenlizenzpartnerschaften können Veganz-Kund:innen nun nicht mehr nur im Supermarkt, sondern auch in verschiedenen Lebenssituationen - wie dem Besuch eines Fußballstadions oder eines Betriebsrestaurants - Veganz-Produkte genießen. Das ist eine großartige Möglichkeit, die Bekanntheit der Marke Veganz weiter zu steigern und zusätzliche Umsatzerlöse zu generieren. "Unsere Partnerschaften im neuen Vertriebskanal Food Service sind ein weiterer Meilenstein in Richtung nachhaltigen Wachstums," sagt Jan Bredack, Gründer und CEO der Veganz Group AG. "Gerade in diesem Segment liegt großes Potenzial, die Marke Veganz noch sichtbarer zu machen und stärker in den Alltag klima- und umweltbewusster Konsument:innen zu integrieren."



Nachhaltigkeit bleibt oberstes Gebot

Bereits seit 2019 macht Veganz Nachhaltigkeit für die Verbraucher:innen sichtbar, indem das Unternehmen auf den Produktverpackungen einen Nachhaltigkeits-Score ausweist, der die Umweltbilanz jedes einzelnen Produkts zeigt. Mit dem ersten Nichtfinanziellen Bericht im Geschäftsbericht 2021 geht Veganz den nächsten Schritt und berichtet erstmals ausführlicher, wie das Unternehmen Nachhaltigkeit lebt: Für Investor:innen und Kund:innen, Mitarbeiter:innen und Geschäftspartner:innen - und alle anderen Stakeholder, die mehr zu den Themen Environmental, Social und Governance (ESG) bei Veganz erfahren möchten. Dabei will Veganz die nichtfinanziellen Informationen konsequent weiter ausbauen und damit nicht nur die heutigen Erwartungen erfüllen, sondern auch künftige ESG-Anforderungen und Möglichkeiten erkennen. 2021 hat die Gesellschaft auf dem Weg dorthin bereits gute Fortschritte erzielt und beispielsweise den eigenen CO2-Fußabdruck deutlich reduziert. Auch für das Jahr 2022 hat sich Veganz in Sachen Nachhaltigkeit viel vorgenommen: So plant die Gesellschaft den Abschluss der B Corp-Zertifizierung als verantwortungsvolles Unternehmen, setzt sich selbst klare Klimaziele und wird im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse interne und externe Stakeholder befragen, um ihre Nachhaltigkeitsprioritäten noch besser zu verstehen. "Wir erleben aktuell einen Paradigmenwechsel. Viele Menschen justieren ihren Ernährungskompass neu, nach ökologischen und ethischen Gesichtspunkten," so Alexandra Vázquez Bea, CFO der Veganz Group AG. "Der erfolgreiche Börsengang bietet uns daher die Gelegenheit, proaktiv die Chancen nutzen, die sich für uns als Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell in einem wachsenden Zukunftsmarkt eröffnen." Über die Veganz Group AG

Veganz (veganz.de) - Gut für dich, besser für alle - ist die Marke für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot und ist in mehr als der Hälfte der europäischen Länder in über 22.000 Points of Sale (POS) weltweit erhältlich. Daneben wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Für dieses Engagement wurde Veganz in einem Handelsblatt-Ranking 2021 zur innovativsten Lebensmittelmarke Deutschlands gewählt. Kontakt:

Veganz Group AG

Vanina Hoffmann

Head of Investor Relations

T: +49 (0)170 6837016

vanina.hoffmann@veganz.de

