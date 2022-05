Reich mit Schürfrechten: Wachstum zu einem sehr günstigen Preis - Aktie rund 40% unterbewertet

Anzeige / Werbung

Osisko Gold Royalties ist ein seltener Fall von Wachstum zu einem sehr günstigen Preis

Liebe Leserinnen und Leser,

der Goldpreis stieg in den vergangenen Monaten auf immer neue Bestmarken. Auch wenn der Schwung aktuell etwas nachgelassen hat, sind sich Experten einig, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Das Sicherheitsbedürfnis der Investoren weltweit wird anhalten und den Preis für das Edelmetall treiben. Die Profiteure dieses fulminanten Anstiegs sind aber nicht nur die Minenbetreiber selbst. Auch die sogenannten Royalties verdienen kräftig mit.

Auf der einen Seite stehen die Minenfirmen mit ihren Vorkommen, auf der anderen Seite die Royalty- oder Streamingunternehmen. Sie stellen den Minenbetreibern Kapital zur Verfügung und bekommen dafür einen Anteil an der laufenden oder noch anstehenden Edelmetallproduktion. Der Erfolg der Royalties basiert auch auf geringen Fixkosten. Es entfallen nämlich die Investitionen und Betriebskosten einer Mine. Dadurch sind sie nicht von steigenden Kosten für Löhne oder Maschinen betroffen und können voll von den steigenden Edelmetallpreisen profitieren. Erst wenn der Minenbetrieb eingestellt wird, versiegt die Geldquelle. Wird die Mine wieder geöffnet oder erweitert, fließt erneut Geld. Die Rechte an Vorkommen erlöschen nie, es sei denn, ein Betreiber kauft sich davon frei.

Unseren Favoriten kennen Sie: Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 | SYM: OM4) Das Unternehmen verfügt über ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 140 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen.

Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 | SYM: OM4) veröffentlichte letzten Monat seine Ergebnisse für das erste Quartal und meldete ein vierteljährliches Volumen von etwa 18.300 verdienten GEOs, was einem Rückgang von 8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Dies liegt daran, dass einer der größeren Kontributoren des Unternehmens, die Eagle Gold Mine, dieses Jahr ein viel schwächeres Q1 hatte, da sich das Management entschieden hatet, in der kältesten Zeit des Jahres im Yukon auf das Stapeln von Erz auf den Laugungspads zu verzichten. Diese Entscheidung führte zu einem Defizit von fast ~1.000 GEO oder ~5 % der zurechenbaren Q1-Produktion von Osisko.

Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG präsentiert Ihnen die Top Quartalszahlen in rund einer Minute:

Wie Sie in knapp einer Minute erfahren haben, führte der saisonale Gegenwind zu einem Defizit von fast ~1.000 GEO oder ~5 % der zurechenbaren Q1-Produktion von Osisko.

Vierteljährlich verdiente GEOs - Quelle: Osisko Gold Royalties

Die gute Nachricht ist, dass dieser saisonale Gegenwind ab dem nächsten Jahr weniger Auswirkungen haben sollte, da Victoria Gold ( WKN: A2PVRH | SYM: VI9A) plant, seine No-Stacking-Periode auf nur sechs Wochen zu verkürzen. Gleichzeitig beabsichtigt das Unternehmen, die Produktion im nächsten Jahr auf 250.000 Unzen pro Jahr zu steigern, was bedeutet, dass die zurechenbare Produktion von Osisko aus dieser Anlage von ~9.000 GEOs pro Jahr auf 12.500 GEOs pro Jahr steigen wird, was ein erhebliches Wachstum darstellt.

Der andere wichtige Punkt, der erwähnenswert ist, ist, dass der Renard Diamond Stream im Mai wieder einen Beitrag leisten wird, wodurch mehr als 2.500 GEOs pro Quartal hinzugefügt werden.

Für diejenigen, die es nicht wissen: ab Mai dieses Jahres werden die Erlöse aus dem Renard Diamond Stream nicht mehr in das Überbrückungsdarlehen investiert, was bedeutet, dass die Einnahmen aus diesem Vermögenswert (zurechenbare Produktion im Geschäftsjahr 2021: ~9.200 GEOs) als GEOs anerkannt werden.

Zusätzlich zu einem Schub von Renard und einer normaleren vierteljährlichen Produktion von Eagle ab dem zweiten Quartal wird das Unternehmen auch von der Mantos-Expansion, dem schrittweisen Hochfahren der Produktion bei Ermitano und dem Santana-Betrieb von Minera Alamos (WKN:A14Y6H ) profitieren.

Canadian Malartic - Jüngste Entwicklungen

Ein Bereich, der bei einigen Anlegern gelegentlich Anlass zur Sorge gibt, ist der Glaube, dass die besten Tage von Canadian Malartic vorbei sind, da dies Osiskos Vermögenswert Nr. 1 ist und im Geschäftsjahr 2021 ~35.600 GEOs beigesteuert hat.

Wir in der Redaktion sehen das anders, wir denken, dass Canadian Malartic eine der Stärken des Unternehmens ist, da es von zwei der branchenweit besten Goldproduzenten betrieben wird, mit einem klaren Fokus auf Exploration und Ressourcen-/Reservenwachstum.

CMP-Minenplan - Canadian Malartic (technischer Bericht des Unternehmens)

Wenn wir uns das obige Diagramm ansehen, ist es ziemlich klar, dass Osiskos zurechenbare Produktion von Canadian Malartic aus seiner 5%igen NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Return) stetig zurückgehen wird, wenn das CMP vom Tagebau zum Untertageabbau übergeht.

Dies stellt aber auch eine erhebliche Verarbeitungskapazität dar und eröffnet erhebliche Möglichkeiten nach 2025.

Andere Entwicklungen

Außerhalb von Canadian Malartic gab es einige positive Entwicklungen bei Vermögenswerten in früheren Phasen. Dazu gehörte eine Erhöhung der Ressourcenbasis bei Shantas West-Kenia-Projekt, das sich über 1.100 Quadratkilometer im äußerst aussichtsreichen Grünstein-Goldfeld Lake Victoria im Westen Kenias erstreckt. Die Gesamtressourcen des Projekts sind von etwa 1,18 Millionen Unzen zum Zeitpunkt der Übernahme auf etwa 1,55 Millionen Unzen Gold gestiegen. Bemerkenswerterweise liegen die Gehalte beim Projekt West Kenya mit 6,18 Gramm pro Tonne Gold deutlich über dem Branchendurchschnitt, wobei der Durchschnittsgehalt in der Region Liranda über 10,50 Gramm pro Tonne Gold liegt.

Der nächste wichtige Meilenstein für das Projekt West Kenia wird der Beginn einer Machbarkeitsstudie im Laufe dieses Jahres sein. Basierend auf der bereits abgeschlossenen Scoping-Studie für das Projekt sah die Studie einen Tagebauabbau gefolgt von einem Untertageabbau mit einer durchschnittlichen jährlichen Goldproduktion von ~ 105.000 Unzen pro Jahr bei Gesamtkosten von unter 700 $ / Unze vor. Unter der Annahme eines ähnlichen Produktionsprofils mit einer längeren Lebensdauer der Mine könnte dieser Vermögenswert möglicherweise bis 2026 zu Osiskos zurechenbaren Unzen beitragen, was einem inkrementellen Wachstum von ~2.000 GEOs pro Jahr entspricht.

Die Westhaven Gold Corp (WKN: A2P879 | SYM: 1W5) , einer der Partner von Osisko, verzeichnete kürzlich ein solides Ergebnis aus seinem Grundstück Shovelnose in British Columbia. Für diejenigen, die es verpasst haben, meldete das Unternehmen ~23 Meter mit 39,8 Gramm Goldäquivalent pro Tonne aus der FMN-Zone , einem der besten Abschnitte, die seit Jahresbeginn branchenweit gebohrt wurden . Dies ist eine weitere optionale Gelegenheit, da Shovelnose wahrscheinlich nicht vor H2 2026 in Produktion gehen wird.

Schließlich veröffentlicht Osisko Mining ( WKN: A2AMF5 | SYM: 1B7N) bei einer der wichtigsten Wachstumssäulen von Osisko Gold Royalties, der Windfall-Lagerstätte in Quebec, weiterhin Blockbuster-Ergebnisse.

Es gab außerdem kürzlich bekannt, dass es eine Absichtserklärung mit der Cree First Nation of Waswanipi ["CFNW"] unterzeichnet hat, um Wasserkraft zum Windfall-Projekt zu transportieren. Die CFNW wird eine 120-Kilovolt-Übertragungsleitung finanzieren, bauen, besitzen und betreiben, um Windfall mit Wasserkraft zu versorgen. Dies hat den Weg zur Produktion risikoärmer gemacht und sollte die Vorabinvestitionen für das Projekt verbessern.

So wie es aussieht, ist Windfall eine der größten und hochgradigsten Goldlagerstätten in einer Tier-1-Gerichtsbarkeit (~6,8 Millionen Unzen Gold zu 9+ Gramm pro Tonne Gold), was Osisko Gold Royalties in eine beneidenswerte Position bringt, die eine 2 hält -3 % NSR-Lizenzgebühr auf das Projekt.

Einige herausragende Bohrabschnitte, die seit der Ressourcenaktualisierung bei Windfall gemeldet wurden, lauten wie folgt:

6,2 Meter bei 120 Gramm pro Tonne Gold

9,0 Meter bei 41,4 Gramm pro Tonne Gold

4,7 Meter bei 431 Gramm pro Tonne Gold

5,4 Meter bei 187 Gramm pro Tonne Gold

6,6 Meter bei 103 Gramm pro Tonne Gold

7,4 Meter bei 65,6 Gramm pro Tonne Gold

2,3 Meter bei 449 Gramm pro Tonne Gold

6,9 Meter bei 56,5 Gramm pro Tonne Gold

Dividenden sind die neuen Zinsen!

Seit Beginn des Jahres 2015 schüttet Osisko Gold Royalties eine vierteljährliche Dividende aus. Diese wurde bereits auf derzeit 5,5 CAD-Cents pro Stammaktie erhöht. Beim aktuellen Aktienkurs von 11,47 EUR errechnet sich eine Dividendenrendite von rund 1,5 %!!!

Unser Fazit:

Osisko Gold Royalties ist ein seltener Fall von Wachstum zu einem sehr günstigen Preis.

Während mehrere Produzenten und Lizenzgebühren-/Streaming-Unternehmen nun näher am fairen Wert gehandelt werden, wird Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 | SYM: OM4) weiterhin deutlich unter P/NAV gehandelt.

Dies basiert auf der Tatsache, dass das Unternehmen derzeit bei knapp über 1,05x P/NAV gehandelt wird, im Vergleich zu Konkurrenten wie Sandstorm Gold WKN: A1JX9B | SYM: AYS1) und Triple Flag ( WKN: A2PYB1 | SYM: 3Y0) bei etwa 1,50x P/NAV.

Wenn Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 | SYM: OM4) im Einklang mit den P/NAV-Multiplikatoren von Triple Flag und Sandstorm gehandelt werden würde, würde die Aktie bei ~19,50 $ pro Aktie stehen, was einem Anstieg von 40 % gegenüber dem derzeitigen Niveau entspricht.

Angesichts des branchenführenden Wachstumsprofils und der attraktiven Bewertung des Unternehmens sehen wir diese jüngste Underperformance der Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 | SYM: OM4) -Aktie als Kaufgelegenheit.

Spekulative Grüße aus der Hotstock Investor Redaktion

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn Media/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) Für die Berichterstattung über das Unternehmen Decklar Resources wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten die Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Media Ltd

Alexander Sippli

Wenlock Road 20-22

N1 7GU London

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@hotstock-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 11194644

Aufsichtsbehörde: Companies House Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Alexander Sippli

Enthaltene Werte: CA60283L1058,CA68827L1013,CA6882811046,CA9603501060