The following instruments on XETRA do have their first trading 31.05.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 31.05.2022Aktien1 CA1260371002 CMX Gold & Silver Corp.2 GB00BYT56612 Eight Capital Partners PLC3 SE0017766520 Bjoern Borg AB4 SE0018013922 Future Gaming Group International AB5 GB00BMXLQJ47 Horizonte Minerals PLC6 US2197981051 QuidelOrtho Corp.7 CA87283P1099 TRX Gold Corp.Anleihen1 FR001400AO71 Crédit Agricole Home Loan SFH2 DE000HLB42C3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale3 DE000HLB73K1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale